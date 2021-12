Antonia, su Raiuno fa sentire la sua voce

Tanti fidentini che guardavano la tv, venerdì sera, hanno riconosciuto nel talent «The voice senior», su Rai 1, condotto da Antonella Clerici, la cantante Antonia Gagliano. Fidentina di origine, dove la famiglia ha gestito per anni un bar, ora residente a Parma. Ha deciso di mettersi in gioco provando l’esperienza nel programma di Rai1. La trasmissione consente a cantanti over 60 di farsi conoscere dal grande pubblico.



La fidentina ha raccontato di aver creato, in altri tempi, con la sorella, un duo che aveva ottenuto un buon successo, fino al matrimonio della sorella. E in tanti, in città, le ricordano ancora.

Mentre veniva intervistata, ha spiegato che a diciassette anni cantava spesso nel bar di famiglia, col juke box, quando alcuni clienti, ascoltando la sua bella voce, le avevano detto perché non provare ad esibirsi in concorsi. E da allora aveva iniziato a cantare anche in pubblico, riscuotendo successo.



Antonia, nella presentazione, ha ricordato anche di avere avuto la fortuna di rappresentato l’Italia al Festival della canzone latino americana. A New York gli impresari le avevano proposto di rimanere negli Stati Uniti ma lei aveva avuto paura ed era tornata a casa. Quando la Clerici le ha detto: «Se glielo avessero chiesto ora, cosa avrebbe risposto?» . E lei senza titubanza: «Avrei detto di sì». Poi ha detto di non averci più pensato e di avere iniziato a lavorare nel mondo della moda, essendo titolare di tre boutique. E da quarantaquattro anni lavora appunto in questo settore.



Poco prima che Antonia entrasse in scena, la Clerici, rivolgendosi alla nipote della cantante fidentina, ha esclamato: «Scicchissima la zia vero?». Bella voce, Antonia, si è esibita in una canzone di Gabriella Ferri, «Dove sta Zazà». La sua voce ha colpito i giudici e il pubblico da casa. E Antonia è stata scelta dal rapper campano Clementino per far parte del suo team. Adesso si vedrà cosa accadrà nel proseguo della sua avventura nel programma di Rai1. s.l.