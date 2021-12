Parto spontaneo in casa a Borgotaro: mamma e neonato stanno bene

Stanno entrambi bene, la neo mamma e il suo bambino venuto alla luce stamattina nella propria abitazione a Borgotaro: sono ora in osservazione all’Ospedale di Vaio a Fidenza.

Ultimo di tre fratelli, il bambino è nato di parto da spontaneo a domicilio questa mattina. La mamma e il neonato sono stati assistiti tempestivamente dal medico e dal personale del Servizio 118, che ha quindi provveduto a trasportarli in sicurezza al Punto di primo intervento dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro. Qui sono stati valutati dai sanitari della struttura nonché dal pediatra, dall’ostetrica e dal ginecologo.

Successivamente, madre e neonato sono stati trasferiti in mattinata al punto nascita di riferimento del presidio ospedaliero aziendale all’Ospedale di Vaio, dove i medici hanno confermato le buone condizioni di salute di entrambi.