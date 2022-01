Fidenza, addio a don Remo Toscani, parroco del quartiere Luce

È morto nel pomeriggio di ieri don Remo Toscani, parroco della Chiesa di San Paolo nel quartiere Luce - costruita anche grazie alla sua tenacia. Don Remo era molto amato e stimato dai fidentini. Aveva 82 anni e precedentemente era stato parroco della chiesa di San Michele. Don Remo era stato ordinato sacerdote nel 1962.

Molto intenso il ricordo di don Remo pubblicato dal sindaco di Fidenza Andrea Massari sul suo profilo Instagram: «Ricordo Don Remo - dice il sindaco - come un prete generoso e saggio e mi stringo al dolore delle migliaia di persone che lo hanno conosciuto e a cui mancherà immensamente come a me mancheranno le sue telefonate improvvise e negli orari più improbabili ma cariche di azione... sempre per aiutare una famiglia, per risolvere un problema in oratorio o nei pressi della chiesa. Ci si capiva in poche parole. E' stato un grande prete, che ha reso Fidenza un posto migliore».