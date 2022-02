Van tampona un tir sull'A1 verso Milano: code e rallentamenti (anche sulla via Emilia a Fidenza)

Incidente in A1, un van ha tamponato un tir tra Fiorenzuola e Fidenza (direzione MIlano) in direzione Milano. Si sono creati sei-sette chilometri di coda dall'area di Bastelli. Al momento il traffico defluisce su una corsia. Sul posto sono presenti tutti mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Inevitabili le ripercussioni anche sul traffico a Fidenza con principalmente code e rallentamenti verso Alseno.