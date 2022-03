Vandali tagliano il nuovo autovelox di Chiusa Ferranda

Distrutto, nella notte, il nuovo autovelox che, da poche settimane, era stato posizionato nel centro di Chiusa Ferranda. Frazione di Fidenza. Autovelox che era stato posizionato lungo la provinciale che collega Soragna a Fidenza, sempre molto trafficata e spesso al centro di incidenti, talvolta purtroppo anche molto gravi. Nella notte l’autovelox è stato letteralmente tagliato da ignoti e, sull’accaduto, sono ora in corso le indagini.

Sulla pagina social di Chiusa Ferranda Chiusa Viarola si legge: “Abbiamo, purtroppo, avuto conferma, l'abbattimento del velox di Chiusa Ferranda, è stato un atto vandalico, hanno tagliato il palo. Sappiamo anche che sarà impossibile rintracciarne gli autori, però proviamoci tutti. Non hanno svolto l'operazione in pochi secondi, quindi chi di passaggio ha visto oppure a sentito anche chiacchiere da piazza, scriva pure anche a noi in privato. Si chiediamo di essere delatori e senza imbarazzo alcuno. Provvederemo a girare le segnalazioni agli uffici competenti, in forma anonima. Fermiamo questa deriva di inciviltà”. Da evidenziare che non si tratta del primo autovelox tagliato. In pieno lockdown, due anni fa, nottetempo era stato tagliato quello che si trova lungo il ponte sul Po “Giuseppe Verdi” che collega Emilia e Lombardia, parmense e cremonese, nel tratto compreso tra Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po.