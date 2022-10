Al supermercato per rubare nelle borsette. Ma la vittima,a Soragna, se ne accorge: fermata e segnalata uno giovane ladra

Tenta un furto con destrezza al supermercato, ma la vittima se ne accorge e dà l’allarme. Fermata e denunciata dai Carabinieri. Protagonista della vicenda una giovane donna di origine bulgara, in Italia senza fissa dimora che, pochi giorni fa, con la scusa di fare spesa si è introdotta in un supermercato di Soragna. Il suo obiettivo era quello di “borseggiare” le clienti. La donna ha iniziato a girare per gli scaffali in attesa che si creassero le migliori condizioni per effettuare il furto di qualche borsetta lasciata incustodita dalle clienti, come spesso accade nei supermercati.

Dopo circa dieci minuti la giovane ha iniziato a seguire una donna intenta a fare delle compere. Quest’ultima si è accorta dei movimenti sospetti e non ha perso di vista per un attimo il carrello con la propria borsa. Nonostante ciò la donna bulgara, con astuzia e “mestiere” è riuscita ad avvicinarsi e mettere le mani sulla borsetta. Il colpo non è andato a buon fine perché la proprietaria si è accorta di ciò che stava succedendo e ha dato l’allarme. Da qui la chiamata ai carabinieri di Soragna che sono immediatamente intervenuti, acquisito le immagini della videosorveglianza e iniziato le ricerche della giovane. Quest’ultima, grazie alla tempestiva segnalazione, è stata fermata poco dopo a Fidenza, da una pattuglia. Per la donna, già nota alle forze dell’ordine, è scattata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Parma per tentato furto aggravato.