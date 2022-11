Il "divertimento" di due 20enni a Fidenza? Prendere a calci e danneggiare un distributore automatico. Denunciati

I reparti dei carabinieri di Fidenza negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli del territorio: numerose pattuglie, distribuite sul territorio nell’arco delle 24 ore, hanno vigilato i quartieri densamente popolati, i parchi cittadini, gli scali ferroviari, i centri commerciali, i caselli autostradali e le principali arterie stradali. Sono stati avviati controlli congiunti anche con le pattuglie della polizia locale. Pochi giorni fa, i servizi congiunti hanno permesso di individuare dei soggetti stranieri “irregolari” che pernottavano abusivamente all’interno di un garage nel centro cittadino. Per lono state avviate le procedure per l’espulsione del territorio nazionale.

I numerosi posti di controllo istituiti dai militari del nucleo Radiomobile, spesso rinforzati dalle pattuglie delle stazioni limitrofe, hanno costituitou un’ottima attività di prevenzione nell’ambito della sicurezza stradale. Sono stati effettuati circa 30 controlli per verificare la guida in stato di ebbrezza, tutti hanno dato esito negativo. Sono state elevate 5 contravvenzioni per uso del cellulare alla guida. In generale sono stati cotrollati complessivamente 280 automezzi e identificare 364 persone.

A Fidenza, due giovani di 24 e 22 anni sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per aver gravemente danneggiato un distributore automatico di alimenti e bevande. I soggetti sono stati rintracciati poco dopo aver preso a calci e frantumato il vetro non per asportare i prodotti, ma per puro "divertimento". Il proprietario ha sporto querela contro i due “vandali”.

I controlli antidroga, effettuati anche nei pressi degli istituti scolastici cittadini, hanno permesso di rinvenire un quantitativo di stupefacente complessivo pari a circa 30 grammi di hashish. Diverse le persone segnalate alla Prefettura di Parma per detenzione di stupefacenti per uso personale.

Nell’ambito dei controlli di sicurezza, una persona sottoposta agli arresti domiciliari è stata tratta in arresto per “evasione”. L’uomo, di origini senegalesi, sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, si è allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione del giudice ed è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Fidenza mentre girava a piedi nel centro cittadino.