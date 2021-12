Pauroso scontro in curva a Cannetolo: auto distrutte, due feriti

Due auto semidistrutte, viabilità rallentata per circa un’ora ma, fortunatamente, nessun ferito grave: è questo il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto ieri poco dopo l’ora di pranzo sulla provinciale di Cannetolo.

Le due utilitarie, una guidata da una 34enne fontanellatese e l’altra condotta da un 51enne fidentino, procedevano in direzione opposta e, proprio sulla curva, sono entrate in collisione per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Fontanellato.

Nell’impatto, l’auto della donna è uscita di strada «saltando» con la parte posteriore il fosso che costeggia la carreggiata ma rimanendo appoggiata sulle quattro ruote. I due conducenti sono riusciti a scendere autonomamente dalle vetture ma, vista la violenza dell’urto, entrambi sono stati precauzionalmente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio per gli accertamenti del caso.

C.D.C.