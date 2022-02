Lite a Fidenza: un 47enne di Fontanellato rimedia la frattura del setto nasale. Due denunciati

Sicurezza e presidio del territorio. I carabinieri della Compagnia Fidenza nell'ambito delle attività di controllo hanno, nella giornata di ieri pianificato un servizio che ha visto impegnate diverse pattuglie e mezzi tra cui la Stazione Mobile. Il dispositivo ha interessato gran parte del territorio della “bassa” e Fidenza in particolare la zona della Stazione.

Qui, sono state controllate diverse persone in transito in un'ottica preventiva contro la microcriminalità. Nell'ambito dell'attività non sono emerse particolari criticità, tranne la denuncia di un uomo che invece di trovarsi in quarantena in quanto positivo al Covid era a passeggio.

Sono state effettuati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga che hanno permesso di rinvenire e sequestrare pochi grammi di hashish e di segnalare 7 giovani quali assuntori alla Prefettura.

Diversi gli interventi effettuati come: il litigio, scaturito per futili motivi, che ha visto coinvolti due 31enni, residenti a Fontanellato, che hanno colpito ripetutamente un 47enne procurandogli la frattura del setto nasale e ferite al volto giudicate guaribile in 40 gg. I due sono stati denunciati per lesioni.

Altro intervento, riguarda il controllo presso l’abitazione di un cittadino straniero. Aperta la porta e visti i carabinieri l’ospite, un 26enne moldavo, poiché irregolare sul territorio italiano per sottrarsi all’identificazione tentava la fuga calandosi dalla finestra dell’appartamento posto al primo piano, ferendosi alle gambe. Nel prosieguo della serata sono stati intensificati i controlli sulla circolazione stradale. Oltre una trentina le persone controllate ed una è denunciata per guida in stato di ebbrezza.