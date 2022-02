Fontanellato, scontro sul cavalcavia: grave un conducente

Incidente nella serata di ieri: due auto si sono scontrate sul cavalcavia dell'autostrada A1 e uno dei conducenti ha riportato seri traumi e ferite che ne hanno reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. E' ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma.

L'incidente è accaduto dopo le 20, in via 24 Maggio, poco fuori dall'abitato di Fontanellato. In quel punto, la strada è stretta e la visibilità scarsa, anche perché non vi è pubblica illuminazione. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Fidenza. Pare però che il conducente di una Opel station wagon abbia perso improvvisamente il controllo dell'auto, che ha urtato il guardrail sulla destra, prima di finire sul lato opposto della strada, dove ha urtato l'altro guardrail. Nel mentre, stava sopraggiungendo un veicolo. L'impatto è stato inevitabile.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'automedica da Parma e un'ambulanza della Croce Rossa di Fontanellato, che ha accompagnato all'ospedale il conducente della Opel. Illese le persone che si trovavano a bordo dell'altra auto.

Per mettere in sicurezza le auto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fidenza.