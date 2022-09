Parola di Fontanellato, aveva mezzo chilo di hashish in auto: arrestato

Attorno alle 23 di ieri, quando un allarme automatico ha segnalato un “furto in atto” in appartamento privato, la centrale operativa dei carabinieri di Fidenza ha immediatamente fatto convergere sul posto, a Parola di Fontanellato, la pattuglia in circuito più vicina, ottenendo anche l’ausilio dei colleghi di Salsomaggiore. I militari di Soragna, giunti a destinazione in pochi minuti, hanno notato una vettura parcheggiata sotto l’appartamento. Congelata la situazione e identificati i presenti, 5 ragazzi poco più che maggiorenni, l’allarme è rientrato, perché uno di loro, fino a pochi anni prima, risultava residente proprio in quell’appartamento, di proprietà dei suoi genitori, e ha riferito di essersi semplicemente recato a ritirare vestiario e altri oggetti personali di sua proprietà.

I Carabinieri, però, insospettiti dall’atteggiamento del gruppo, hanno approfondito il controllo. Il mozzicone di uno spinello a terra, dal lato del passeggero, ha fortificato il sospetto e, procedendo a una perquisizione di iniziativa, i militari hanno rinvenuto, nascosti sotto il sedile cinque panetti di hashish per un peso complessivo di poco meno di mezzo chilo per un valore sul mercato di quasi 3mila euro. Le perquisizioni, personali e domiciliari, hanno permesso di rinvenire, a casa di due dei ragazzi, piccole quantità di ulteriore sostanza, bilancini e materiale utile al confezionamento.

Ricondotta la responsabilità del possesso della droga al proprietario della macchina, già gravato da precedenti specifici, i Carabinieri di Fidenza lo hanno dichiarato in arresto per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, al termine della redazione degli atti, è stato accompagnato a casa in regime di arresti domiciliari, in attesa della convocazione per il giudizio di convalida di fronte al GIP di Parma. L’unica ragazza del gruppo è stata segnalata alla Prefettura come consumatrice, mentre non sono state mosse accuse agli altri 3 soggetti, risultati estranei ai fatti.