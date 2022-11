Fontevivo: da lunedì chiuso il collegamento fra la provinciale 11 e la strada comunale in direzione Cepim

Fontevivo: sarà chiuso il collegamento tra la Sp 11 e strada comunale in direzione Cepim.

Sarà interrotto totalmente il transito per tutti i mezzi e i pedoni sulla corsia specializzata per la svolta a destra in direzione Cepim, di collegamento della strada comunale via Provinciale con la strada provinciale 11 “di Busseto” - via Farnese in direzione Cepim.

L’interruzione inizierà dalle 8,30 di lunedì 7 novembre e proseguirà fino al termine dei lavori.

"La misura - dice la Provincia di Parma - si è resa necessaria per consentire il completamento delle lavorazioni previste per la realizzazione della rotatoria stradale all’intersezione fra la Sp 11 e la Strada Comunale Farnese, affidata alla ditta Vielle Scavi Costruzioni Srl di Fidenza. I veicoli provenienti da Ponte Taro e diretti in direzione Cepim dovranno utilizzare la rotatoria adiacente lungo Sp 11 “di Busseto” all’intersezione con Strada Comunale Farnese".