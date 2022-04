Commemorati a Fornovo dalle Fiamme Gialle gli appuntati Barile e Monica

A quarant’anni dalla tragica scomparsa dell’Appuntato Carmine Barile e dell’Appuntato Giorgio Monica, le Fiamme Gialle di Parma si sono strette ai loro familiari ed insieme li hanno commemorati come “Vittime del dovere” durante una sobria funzione, presso la Pieve di Santa Maria Assunta, a Fornovo di Taro.



Il 2 aprile 1982, i due finanzieri, in forza al Reparto territoriale allora organizzato come Brigata Volante di Fornovo di Taro, si trovavano a bordo di un’autovettura del Corpo, impegnati in uno dei servizi di prevenzione e repressione in materia di contrabbando, quando furono violentemente investiti da un’auto proveniente dalla direzione opposta, presso la località Monte Coppe. Il tragico incidente costò la vita ad entrambi, privando due famiglie di un marito e di un padre.

Ai familiari dei due finanzieri si è rivolto il Cappellano militare, Don Daniele Benecchi, durante la sua omelia, ricordando il dolore della loro perdita, mentre, al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, Col. t.SPEF Fernando Capezzuto, ha sottolineato l’orgoglio delle Fiamme Gialle per quei due appartenenti che hanno speso la loro vita, fino all’estremo sacrificio, per assicurare alla loro comunità il rispetto dei valori di legalità. Alla Santa Messa ha partecipato una folta rappresentanza di Finanzieri in servizio ed in congedo nonché componenti della locale Sezione dell’Associazione Finanzieri d’Italia, stringendosi alle famiglie in un simbolico abbraccio.

Al termine della funzione, il Colonnello Fernando Capezzuto ha consegnato ai familiari delle Fiamme Gialle commemorate una missiva del Comandante Generale della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Zafarana.