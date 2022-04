Gli alunni imbrattano i bagni di feci, la maestra li sgrida: denunciata e condannata

Viene chiamata per qualche ora di supplenza. Siamo nell'Istituto comprensivo di Fornovo. Una collaboratrice scolastica va da lei per lamentarsi del fatto che i bagni erano stati imbrattati di feci dagli alunni (che all'epoca frequentavano la quinta elementare). La maestra redarguisce i ragazzi. Alcuni genitori non la prendono bene e, invece che chiedere un chiarimento, denunciano la supplente. E la maestra è così finita a giudizio per "abuso di mezzi di correzione". A denunciarlo è il sindacato Gilda. Non è bastato il fatto che il pm chiedesse l'assoluzione per "evidente irrilevanza penale della contestazione", il giudice non l'ha pensata così e dopo 4 anni di processo il Tribunale di Parma l'ha condannata a 1 mese e 20 giorni di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione). La Gilda auspica che la mestra "ricorra ai successivi gradi di giudizio".