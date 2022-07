Nel rogo dell'Autocisa: dopo lo scontro muore tra le fiamme un 67enne di Trecasali. Miracolosamente salvo l'altro conducente

Un'altra tragedia sulle nostre autostrade. E nel terribile incidente è morto Francesco Tiseno, pensionato di 67 anni e residente a Trecasali: il fuoco ha divorato così velocemente la sua auto che non gli ha lasciato scampo.

È successo poco prima delle 15 ieri sull'Autostrada della Cisa al chilometro 31 in direzione Nord. A causa dell'incidente l'A15 è stata subito chiusa per permettere l'intervento del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale di Parma, presente sul posto con il comandante Katia Grenga.

Secondo una prima ricostruzione nel tratto tra Borgotaro e Fornovo verso Parma, in un'area sotto il Comune di Solignano, due auto si sarebbero scontrate all'uscita di una lunga curva: sembra che l'auto guidata da Tiseno, una Mazda, abbia sbandato quando si trovava sulla corsia di sorpasso e sia andata a finire contro il guard rail per finire in mezzo alla corsia.

E' stato in quel momento che quando la seconda auto, una Mercedes guidata da un cremonese, è arrivata ha preso in pieno la Mazda ed entrambi i veicoli sono finiti contro il muro che costeggia l'A15: la Mercedes si sarebbe scontrata con la Mazda proprio dalla parte del conducente, sulla portiera sinistra. Ma è ancora presto per definire i dettagli di questo pauroso incidente: sarà la polizia stradale a ricostruire la dinamica, dopo i rilievi di legge. Sta di fatto che la Mazda ha preso fuoco e il 67enne di Trecasali è morto carbonizzato. La Mercedes, invece, si è girata su stessa e la persona che era al volante, un uomo della provincia di Cremona di 48 anni, è uscito subito dall'auto, salvandosi la vita: anche questa seconda auto, sembra in un secondo tempo, è stata avvolta dalle fiamme e miracolosamente il 48enne si può dire illeso, a parte una ferita al braccio e soprattutto lo stato di choc per quello che è accaduto, è stato trasportato all'ospedale di Vaio. Per il conducente della Mazda in fiamme non c'è stato nulla da fare: purtroppo il fuoco ha distrutto in brevissimo tempo anche l'automobile e tutto quello che c'era all'interno.

Le operazioni di soccorso sono state complicate: sul posto sono riusciti ad arrivare i medici e gli infermieri con ambulanza e automedica da Borgotaro, che purtroppo hanno soltanto potuto constatare il decesso del pensionato 67enne di Trecasali. Anche l'elicottero del 118 si è alzato da Pavullo, ma poi il suo intervento è stato annullato.



Inutile dire che sull'A15 si è formata una coda lunghissima per ore: oltre 11 chilometri. Tutti fermi in attesa che i soccorsi, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco potessero completare il loro prezioso intervento. E qualche automobilista in coda ha chiamato la Gazzetta: «Sono tre ore che siamo fermi. Non ci muoviamo - ha raccontato una signora -. E con questo caldo il tempo è infinito. Speravamo che qualcuno ci potesse portare una bottiglia d'acqua, anche perché in coda ci sono bambini, anziani e animali. Solo la carreggiata Sud è stata riaperta, ma la Nord continua ad essere chiusa». Dopo le 20 anche la carreggiata Nord è stata riaperta: nei pressi dell'incidente si poteva viaggiare solo sulla corsia di sorpasso. La polizia stradale è sempre rimasta sul posto anche per regolare la viabilità e ieri sera le code si sono ridotte a quattro chilometri.

Mara Varoli