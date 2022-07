Frontale a Ozzano, tre feriti al pronto soccorso

Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Statale 62 della Cisa.

Una delle due auto coinvolte è finita nel fosso a lato della strada a seguito del violento impatto. Sul posto la Croce Verde di Fornovo per assistere i feriti. Al momento la circolazione sulla Statale 62 è bloccata in entrambi i sensi di marcia all’altezza del luogo del sinistro. Il bilancio è di tre feriti, due di media gravità e uno lieve. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso di Parma.