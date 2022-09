Fornovo, si ribalta con l'auto sulla fondovalle: ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente questa mattina poco prima delle 7. Un auto, per motivi in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la fondovalle si è ribaltata e il conducente ha riportato gravi ferite. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.