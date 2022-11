Dopo l'ennesimo incidente l'allarme-appello: "La strettoia a Sivizzano è pericolosa. Come quel lampione penzolante"

La segnalazion arriva da una Gazzareporter: "A distanza di 10 giorni, nella stessa pericolosa strettoia nel centro di Sivizzano, ci ritroviamo di nuovo a parlare di un incidente, non sembra ci sia alcun ferito. A pochi metri dall'ultimo incidente di nuovo un automobilista si è schiantato, questa volta contro il lampione e la recinzione dell'abitazione sottostante lasciando la luce letteralmente appesa ad un filo sulla carreggiata". L'allarme: "C'è un costante pericolo in quella strettoia, in più la velocità a cui sfrecciano le auto è elevata. C'è anche il rischio che il lampione cada in testa ad un ignaro automobilista o pedone che ci passi sotto.Quanto dovrà rimanere appeso al filo la luce di questo lampione prima che cada in mezzo alla strada?".