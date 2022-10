Lunghe code e disagi sull'Autocisa per il rientro a Parma - Foto

E' il 16 ottobre ma sulla A15 - per chi torna dal mare verso Parma - le code e i disagi al traffico congestionato sembrano quelli del 16 agosto… Da Aulla a Fornovo, passando per Pontremoli, code a tratti in corrispondenza dei numerosissimi restringimenti a una sola corsia di marcia a causa dei lavori in corso sull’"Auto-passionale" della Cisa (come mostrano le foto).