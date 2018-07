Sì è smarrito Puddin', un gattino di quasi 2 anni, bianco e grigio, dagli occhioni verdi, molto dolce e coccolone, abituato a stare in casa. Puddin' si era rotto una zampina (davanti), poco tempo fa, dunque potrebbe tenerla alzata quando è fermo. Non si hanno più sue notizie dalla tarda sera del 2 luglio 2018. Contatti: 3312280578. Via Eufemio Senzioni 5 (oppure 7), Alberi (pr). Grazie.