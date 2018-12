Cani da adottare

SANCHO - Socievole ed espansivo

Stupendo maschio di Dogo Argentino di 6 anni. Di indole socievole ed espansiva, è educato ed abituato a vivere in appartamento.

EMY - Dolcissima piccolina

Meravigliosa gattina di appena 2 mesi. Ogni momento per lei è buono per giocare e ricevere coccole, che ricambia con un pieno di fusa. Piccola e dolcissima, è davvero irresistibile.

BILLO E MORO - Amici da sempre

Simpatici cagnolini di 10 anni, amici da sempre. Dopo una vita trascorsa insieme, hanno da poco perso la loro proprietaria e la loro casa… Hanno sempre avuto un giardino a disposizione.

KIRA - È rimasta sola

Amorevole meticcia di circa 11 anni, 10 dei quali vissuti in famiglia. Ora è rimasta sola, senza il calore di una casa e di una carezza… Brava e coccolona, non va d’accordo con i gatti.

Per info e adozioni

Associazione “Zampe alla riscossa”, tel. 347/4278579 e 338/7082210 (dopo le ore 18.30). Tutti gli animali verranno affidati con controlli pre e post affido.