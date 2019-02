Cani da adottare a Parma: le foto

SID - Affettuoso e vivace

Meraviglioso cucciolone di 5 mesi, futura taglia grande. Fratello di Leone, come lui ha un carattere vivace, equilibrato e molto affettuoso. Spera di essere al più presto adottato.

LEONE - Pieno di vita

Bellissimo cucciolotto di 5 mesi, fratello di Sid. Dolce, mansueto e con una grande energia, ha tanto amore da donare a chi lo adotterà. Da adulto diventerà un cane di taglia grande.

JACKIE - Buono ed amorevole

Splendido volpino maschio di 10 anni, di taglia piccola. Abituato alla vita casalinga, è buono ed amorevole, e merita una famiglia che lo adotti e che lo ami per sempre. Sterilizzato.

ISOTTA - Dolce cagnolina

Dolce cagnolina di 10 anni, di taglia piccola. La sua anziana proprietaria non riesce più ad occuparsi di lei: dopo una vita in casa ora rischia di finire in canile… Già sterilizzata.



Per info e adozioni: Associazione “SOS Angels Parma” - pagina Facebook: SOS Angels Parma

Tel. 347/0186055.