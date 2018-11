Un intero paese si è unito per l'ultimo abbraccio a Angela Bozzia, la milite dell’Assistenza pubblica di Borgotaro-Albareto vittima del tragico incidente di martedì scorso a Fraore, mentre era in servizio come volontaria su un mezzo sanitario: ieri sera il rosario. Il funerale è stato celebrato nella sede dell’Assistenza in via Torresana a Borgotaro.