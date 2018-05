Miss Italia a Cibus: "Il Parmigiano? Lo mangerei anche a colazione..."

Era seduta al centro dello stand di Rocchetta, con tanto di fascia e corona. Lo stand si trova davanti all'ingresso principale. E così, nel primo giorno di Cibus, molti visitatori hanno visto Miss Italia e hanno chiesto di farsi i selfie con lei. Richieste sempre accettate con il sorriso. Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica, ha partecipato a Cibus, in apertura della manifestazione, e tornerà nei prossimi giorni. "Mi sono trovata bene - spiega -. Tanta gente mi chiede di fare foto... E' stata una bella giornata. Miss Italia conosce Parma più che altro per la fama: "E' la prima volta che vengo qui". E non ci saranno molte occasioni per fare turismo: gli impegni la vogliono a Catania già in serata, per poter essere presente al Giro d'Italia. "Se però avrò occasione di tornare, la visiterò volentieri".

A tavola, cosa piace ad Alice Rachele Arlanch? "Io mangio di tutto - risponde la miss -. Sono magari un po' schizzinosa su certe cose però mi piace provare un po' di tutto. Ad esempio, mi piacciono moltissimo le lasagne". Prosciutto e Parmigiano...? La risposta arriva con ironia: "Il Parmigiano lo mangio a merenda al mattino o al pomeriggio... a colazione no, ma quasi! In qualsiasi spuntino che voglia fare, lo mangio sempre". Ma Miss Italia cucina? L'espressione del viso sembra dire "ahi ahi...". "No, io mangio!", è la chiusura, sempre all'insegna di una gioiosa ironia.

Video-intervista: gaffe sulla torta fritta...