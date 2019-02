Rami Malek potrebbe avere avuto un leggero malore subito dopo il ritiro della statuetta che lo ha consacrato agli Oscar come miglior attore. Il protagonista di Bohemian Rhapsody è infatti caduto all’interno dell’auditorium poco dopo la cerimonia: subito soccorso e sottoposto ad accertamento medico, si è rimesso in tempo per incontrare i giornalisti nel backstage e spiegare loro con grande emozione quanto ha significato per lui vincere questo premio.

«Tenere questa nella mia mano destra - ha detto Malek mostrando l’Oscar - è al di là delle aspettative mie e probabilmente anche della mia famiglia».