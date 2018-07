Schianto in via Duca Alessandro, tragedia sfiorata. Code

Il bilancio, fortunatamente, è di un ferito lieve per il classico "colpo di frusta". L'incidente, vista la dinamica e la scena, poteva finire peggio, se non altro perchè lo schianto tra le due vetture è avvenuto ad un incrocio (tra via Duca Alessandro e via Viotti), a ridosso del marciapiede e non lontano dalle strisce pedonali. Le due auto, poi, hanno risportato denni importanti, con una delle due che si è incastrata nell'altra, dalla parte del guidatore. Si sono anche create code in zona, visto che ha quasi chiuso il passaggio a via Viotti.