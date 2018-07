Violento scontro in tangenziale: furgone sventrato da un autoarticolato

Paura questa mattina per un incidente tra un Fiat Ducato e un autoarticolato lungo la Statale della Cisa, nei pressi del distributore Erg, sulla tangenziale di Collecchio.

Erano circa le 8.30 quando un Fiat Ducato si è scontrato lateralmente con un autoarticolato che proveniva in senso opposto.

Nella violenza dell’urto il furgone è stato praticamente sventrato sul lato sinistro. Paura e contusionii per l’autista, un 40enne parmigiano. L’uomo, soccorso dal personale dell'Assistenza Volontaria di Collecchio, è stato portato pronto soccorso del Maggiore. Illeso il conducente dell’autoarticolato, un 45enne.

Sono intervenuti anche gli agenti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, che hanno effettuato i rilievi e chiariranno la dinamica dell'incidente.