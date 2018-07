Schianto con la moto a Collecchio: ferito un 21enne, in fuga l'amico 26enne Foto

Incidente a Collecchio nel pomeriggio, in tangenziale. Una moto, proveniente da Fornovo, con due persone è andata a sbattere violentemente contro una Volkswagen Polo. Entrambi di origini albanesi, il passeggero 21enne è rimasto ferito mentre il pilota della Kawasaki, un 26enne, è scappato. Il più giovane, dopo aver perso i sensi è stato trasportato al Maggiore per le cure. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi che serviranno per ricostruire la dinamica, gli agenti della polizia municipale dell'Unione Pedemontana parmense. Illese le persone a bordo della vettura.