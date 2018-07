Incidente furgone-scooter, un ferito grave in Rianimazione

Incidente a Colorno nel primo pomeriggio in strada Selva. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di uno scontro frontale tra uno scooter e un furgone. Dopo lo schianto, il mezzo a due ruote è sbalzato in un fossato a lato della strada e proprio lo scooterista è stato trasportato, in gravi condizioni, nel reparto di Rianimazione del Maggiore a Parma. Sul posto l'assistenza pubblica di Colorno e gli agenti della Polizia municipale dell'Unione Bassa Est.