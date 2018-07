Picchiava la compagna e le impediva di uscire: arrestato 53enne nella Bassa

I carabinieri di Colorno hanno arrestato L.T., un 53enne residente nella Bassa già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

Negli ultimi mesi l’uomo maltrattava la convivente offendendola, minacciandola e sottoponendola anche a violenze fisiche. Domenica scorsa la donna, 53enne, è stata picchiata con violenza: ha chiesto aiuto ai figli, che a loro volta hanno avvisato il 112. I carabinieri di Colorno, Roccabianca e San Secondo sono intervenuti per "liberare" la donna, che era segregata in casa dal convivente e non poteva uscire.

L'indagine è coordinata dal pm Paola Dal Monte e l'arresto è stato convalidato dal gip, che ha confermato la custodia cautelare in carcere.