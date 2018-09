Ancora una volta i parchi di Colorno sono oggetto di vandalismo. Il gruppo "Amo Colorno" segnala (con foto) l'ultimo episodio che si è verificato nei pressi del parco di via San Rocco: dove è stato incendiato il cassonetto dedicato al deposito di indumenti usati, dove il cestello dei vestiti è invece ricolmo di rifiuti di ogni genere. Al fianco dei giochi per i bambini invece c'è una bicicletta abbandonata nel prato con le ruote piegate. Il gruppo scrive: "L’ennesimo sfregio per Colorno, che inizia davvero a non poterne più di questi ingiustificabili atti di vandalismo e delinquenza. Non finiremo mai di ricordare, che occorre trovare delle soluzioni deterrenti per questi episodi che non si fermano".