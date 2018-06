La Festa d’inizio estate 2018 di Mangia come scrivi al Cielo di Strela (Compiano): la serata “Putòst che stär in ca andemma a Compjàn!” è stata condotta, come sempre, dal giornalista Gianluigi Negri, con il musicista Antonio Benassi, il bassista Andrea Clerici, gli scrittori Antonio Tacete e Pietro Furlotti, lo chef Mario Marini.

Foto di Fabrizio Bertolini