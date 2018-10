"Ale" invia queste foto e commenta: "Un degrado al limite dell’accettabile. I cassonetti del vetro in zona Arco di San Lazzaro sono al limite della decenza in una città dove la raccolta differenziata viene descritta come perfetta. Ci siamo molto lontani. Questo è uno dei tanti luoghi dove le strade si presentano così. Vedi via Gibertini e via Malaspina tanto per citarne alcune".