Il lettore Matteo invia queste foto e commenta: "Il sottopasso di via Trento versa in condizioni di degrado e presenta infiltrazioni. In vista di Parma 2020 non sarebbe bene ristrutturare uno degli accessi del centro? In generale nella zona non sarebbe male un lifting a marciapiedi e illuminazione".

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui