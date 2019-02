Il lettore Nicola invia queste foto e spiega: "Dopo la pioggia tutti parchi di San Polo di Torrile diventano dei veri e propri pantani. Il parco nei pressi di via Santi, quello ubicato su via Verdi, denominato "parco degli alberi felici", quello nei pressi dell'Avis e il parco Gombia sull'Asolana, dopo la pioggia, per settimane rimangono impregnati d'acqua. L'acqua non defluisce bene nel terreno, e si crea l'impraticabilità di tutte le aree verdi comunali".

