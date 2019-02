La lettrice Rosalba invia questa foto relativa a via Musini e scrive: "Troviamo una soluzione? Per avere realmente una città pulita? Presentabile a chi viene vederla per le sue opere per la sua bellezza? Ormai è appurato: le campane per la raccolta del vetro sono diventate delle discariche a cielo aperto... Provate a pensare a qualche alternativa. Non deve essere il cittadino a risolvere questo degrado continuo".

