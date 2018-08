Era ritornato “al lavoro” ma Fourat Beldi, spacciatore tunisino di 28 anni attivo nelle zone dell’Oltretorrente, di via D’Azeglio e del Lungoparma, è stato arrestato dai poliziotti dell’antidroga. I poliziotti lo hanno fermato in sella alla sua bici in via D’Azeglio e in seguito hanno perquisito l’appartamento in cui viveva, in viale Piave. Un indirizzo che il tunisino ha cercato di nascondere fino all’ultimo. In casa sua, infatti, gli agenti dell’antidroga hanno trovato 730 grammi di hashish, suddivisi in 69 ovuli, e 2.800 euro in contanti. L’uomo, che ha numerosi precedenti, era già stato arrestato nell’ottobre del 2013.