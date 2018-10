Nel mirino dei ladri è finito di nuovo un asilo, il nido Fiocco di neve in via Pini. E quando le porte stavano per riaprirsi ieri mattina, dopo la pausa del weekend, è arrivata anche la brutta sorpresa per le tate: spariti un tablet e generi alimentari conservati in dispensa.

Sono stati trovati gli spogliati e la cucina a soqquadro ma nessun segno di scasso. Indagine in corso da parte dei carabinieri.