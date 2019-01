Un cocktail di droghe che poteva essere fatale: 27enne salvato in extremis in casa Video

Quel cocktail di eroina, marijuana e altro poteva essergli fatale. Un 27enne napoletano la notte scorsa è stato salvato dall’intervento dei carabinieri di San Pancrazio e dal 118. Avvertiti dal fratello, che era con lui nell’appartamento assieme a un somalo, hanno temuto per un’overdose. Il trentenne, il fratello e il somalo sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Il trentenne è ancora ricoverato e le sue condizioni sono migliorate.

Numeri ancora importanti per quanto riguarda l’uso di eroina in Italia. Secondo il rapporto annuale del parlamento nel 2018 i consumatori di eroina in Italia sono stati 285mila e 590mila gli assuntori di sostanza sintetiche. Mole di guadagno: 14 miliardi.