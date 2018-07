unlibrosospeso: la libreria Diari di Bordo raccoglie libri per la comunità di Sant’Egidio

Nei giorni scorsi al Mentana 104 di Luca Farinotti, con la collaborazione della Libreria Diari di Bordo di Antonello Saiz e Alice Pisu c’è stata la presentazione ufficiale della iniziativa solidale un libro sospeso per la comunità di Sant’Egidio.

Nel giardino estivo del Mentana 104 erano presenti oltre che i due librai social alcuni scrittori parmigiani: Giovanni Bertani e Andrea Cabassi e tanti lettori appassionati.

Per tutta l'estate alla libreria Diari di bordo, libreria social di Parma, sarà possibile "sospendere" un libro per la Comunità di Sant’Egidio, per creare una biblioteca per la Comunità che compie 50 anni di attività ed è presente a Parma da quasi trenta e che con l’ausilio di tanti volontari si prodiga per i poveri e per la pace e con la sua proposta educativa umana, oltre che un lavoro solido di sostegno scolastico nel quartiere Cinghio-Montanara.

A fare da testimonial d’eccezione era presente Alessandra Cinque con il suo libro: "La mia risposta" (Edizioni DrawUp, 2015) ma soprattutto con la sua vita e la sua esperienza personale di ragazza non vedente affetta da tetraparesi spastica che ha superato i propri limiti con la scrittura, la danza e l’amore per la musica.

Antonello Saiz ha lanciato il suo appello: aiutiamo le librerie indipendenti a sopravvivere e diffondiamo la cultura creando biblioteche per far sì che tutti si possano appassionare alla lettura.