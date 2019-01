Un film dedicato alla ricerca dell'artista Omar Galliani: la prima a Reggio Emilia

Un viaggio attraverso la ricerca, la vita e l’universo poetico di Omar Galliani nel docufilm del regista Fulvio Wetzl che sarà proiettato in anteprima nazionale giovedì 24 gennaio, alle 21, al cinema Cristallo di Reggio Emilia.

Il documentario “a matita? Omar Galliani” (Italia, 2018, 80 minuti) è prodotto da W & B di Fulvio Wetzl in collaborazione con l’Archivio Omar Galliani, con il contributo del CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia.

Nato in occasione dell’antologica “Omar Galliani… a Oriente”, allestita nel 2015 al CAMeC, il progetto si è sviluppato attraverso quattro anni di riprese a La Spezia, a Reggio Emilia e a Milano, documentando le mostre promosse dai Musei Civici di Reggio Emilia e dalle Gallerie d’Italia a Milano, il monumentale sipario dipinto nel 1991 per il Teatro Valli di Reggio Emilia e le lezioni all’Accademia di Brera, dove Galliani è docente di Pittura.

Fulvio Wetzl, insignito della Menzione Speciale ai Nastri d’Argento per il lungometraggio “Rubando bellezza”, dedicato alla straordinaria storia dei Bertolucci, prosegue il suo itinerario nell’arte attraverso un nuovo film girato “a spalla” in compagnia del figlio, autore dell’esclamazione di profonda sorpresa da cui deriva il titolo “a matita?”.

«Vedo gli occhi di mio figlio – si legge nelle note di regìa di Fulvio Wetzl – dilatarsi a percepire la minuzia certosina con cui queste superfici sterminate sono riempite di milioni di segni, li vedo colmarsi di stupore quando legge sul cartellino “matita su tavola di pioppo”. “A matita?”, ripete incredulo, e questa sua legittima domanda diventa il titolo di questo film. Perché questa frase risveglia a sua volta la mia curiosità infantile, e mi viene una voglia assoluta di andare a scoprire quest’artista che, in un’ossessione coerente, da più di trent’anni disegna, rigorosamente con tutti i numeri delle matite Faber Castell, in prevalenza la n. 9, i suoi soggetti dilatati di sfumature infinite, su tavole di pioppo dove le venature del legno disegnano altre trame che si combinano, in armonia o in contrasto, con i tratti della grafite, in un gioco continuo. È la dimensione del gioco che sottende l’uso protratto delle matite in Galliani, con una fedeltà e una pertinacia che ricorda quella di Claude Monet, che continuò a cercare di riprodurre l’atmosfera del suo stagno delle ninfee a Giverny, da lui allestito come un giardino giapponese, per più di trent’anni, smaterializzando la sua pennellata fino alle soglie di un pulviscolo quasi informale, nel contempo espandendosi a dismisura sulle ricurve immense pareti dell’Orangerie…».

La proiezione si terrà giovedì 24 gennaio, alle ore 21.00, presso il Cinema Cristallo di Reggio Emilia (Via Ferrari Bonini, 4). Saranno presenti alla serata e incontreranno il pubblico Fulvio Wetzl e Omar Galliani, la moglie Laura Intilia, i figli Michelangelo Galliani e Massimiliano Galliani (autore del documentario “Fluire”) e il regista Jeris Fochi (autore del documentario “Il sipario del Teatro Valli di Reggio Emilia”).

È consigliata la prenotazione: Cinema Cristallo (tel. +39 0522 431697, info@cinemacristallo.it). Ingresso intero Euro 7, ridotto Euro 5,50. Per approfondimenti: W&B di Fulvio Wetzl (cell. +39 389 6363011, fulviowetzl@libero.it), Archivio Omar Galliani (info@omargalliani.com, www.omargalliani.com).

Scheda evento:

Cinema Cristallo

Via Ferrari Bonini 4, Reggio Emilia

Giovedì 24 gennaio, ore 21.00

Ingresso intero Euro 7, ridotto Euro 5,50

È consigliata la prenotazione

T. +39 0522 431697

info@cinemacristallo.it

www.cinemacristallo.it

Scheda film:

A matita? Omar Galliani

Italia, 2018

Genere: Documentario

Durata: 80’

Regia di Fulvio Wetzl

Con Omar Galliani, Laura Intilia, Michelangelo Galliani, Giovanni Wetzl, Michela Tabaton-Osbourne, Federico Bonioni, Andrea Rossi, Allievi dell’Accademia di Brera.

Soggetto e sceneggiatura: Fulvio Wetzl

Montaggio: Fulvio Wetzl

Fotografia: Riccardo De Felice, Fulvio Wetzl

Suono: Riccardo De Felice

Musiche originali: Andrea Nicoli

Produttori: W & B di Fulvio Wetzl in collaborazione con Archivio Omar Galliani

Sponsor: CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia

Collaborazioni: Musei Civici di Reggio Emilia, I Teatri Reggio Emilia, Landi Renzo, Accademia di Belle Arti di Brera, Gallerie d’Italia Piazza Scala



Per approfondimenti: W & B di Fulvio Wetzl Tel. +39 0187 732228 Cell. +39 389 6363011 fulviowetzl@libero.it

Archivio Omar Galliani

info@omargalliani.com

www.omargalliani.com