"Nei tratti di Psiche. Spirito nudo, spirito animale": Ludmila Kazinkina espone nel Trevigiano

Ludmila Kazinkina esporrà i suoi quadri a Villorba, in provincia di Treviso. La nuova mostra personale dell'artista russa, che vive a Parma, si terrà da giovedì 4 a giovedì 11 aprile alla Barchessa di Villa Giovannina di Villorba (TV), in via della Libertà 2.

"Ludmila Kazinkina. Nei tratti di Psiche. Spirito nudo Spirito Animale" è il titolo della mostra curata da Maria Rosaria Gallo, con il coinvolgimento degli studenti del liceo scientifico Max Planck. Inaugurazione giovedì 4 aprile alle 18.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 11 aprile, con orario 10.00/12.00, 16.00/20.00. Ad arricchire l’atmosfera della mostra sarà la musica degli Anastatica, con la colonna sonora Nebbia su tela,composta da Simone Bortolotto, ispirata alle opere dell’artista.

La presentazione:

La mostra rientra nell’ambito del progetto formativo per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) chiamato Il Contemporaneo a Villorba con il Liceo Max Planck, promosso da Pramantha Arte e patrocinato, in questa occasione, dal Comune di Villorba. “La proposta - dichiara il Dirigente scolastico Emanuela Pol - è stata accolta con entusiasmo dalla scuola perché rappresenta la realizzazione di un compito autentico per gli studenti; un compito in cui vedono applicate le conoscenze del loro percorso intellettuale e si scoprono soggetti di cittadinanza attiva; proprio secondo le esigenze di quella didattica per competenze che la scuola è chiamata a praticare. Il progetto costituisce, inoltre, un’opportunità di collaborazione culturale reale tra istituzioni ed agenzie educative con una concreta ricaduta sul territorio, valorizzando le risorse giovanili e offrendo un’occasione di crescita e riflessione”.

“Nei tratti di Psiche. Spirito nudo Spirito Animale - si legge nel testo di presentazione - è la mostra che presenta al pubblico l’evoluzione pittorica dell’artista russa Ludmila Kazinkina, attraverso un percorso che dal 2010 arriva fino alle più recenti produzioni e testimonia una poetica visuale tra le più originali e significative del panorama artistico contemporaneo.