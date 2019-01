A gh'è dè 'na sigòla: Parma torna a "L'Eredità"- Cosa vuol dire?

Torna Parma in televisione. Evidentemente agli autori de "L'Eredità" stanno a cuore Parma e la sua cultura, visto che in poco tempo i concorrenti hanno dovuto rispondere a quesiti "parmigiani". Questa volta si tratta di un modo do dire: "A gh'è dè 'na sigòla" (gli è data una cipolla, gli è venuta una cipolla). Che cosa vuol dire? E' giusta quella in alto a destra: "Sta per svenire". Perché? Beh, quando uno sta per svenire vede tutto girare, no? Vede dei cerchi, proprio come è fatta nel suo interno una cipolla. Una domanda da...30mila euro.