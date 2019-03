Volantino della Lega sulla donna: polemiche fra social e politica

Alla fine, è dovuto intervenire Matteo Salvini per metterci una «pezza», prendendo le distanze dall’iniziativa del segretario del suo partito di Crotone, Giancarlo Cerrelli, che in un volantino per l’8 Marzo aveva sostenuto che «offende la dignità della donna chi contrasta culturalmente il suo ruolo naturale volto alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia». Iniziativa che ha scatenato un’ondata di polemiche e reazioni negative.

«Non ero a conoscenza dell’iniziativa - ha commentato perentorio il leader della Lega - e non ne condivido alcuni passaggi. Lavoro per la pari dignità uomo-donna e papà-mamma».

C’è da ritenere, però, che neppure la netta presa di posizione del Ministro dell’Interno servirà a spegnere le polemiche su un’iniziativa criticata in primo luogo dallo stesso alleato di Governo della Lega, il Movimento 5 Stelle. Ad esprimere un giudizio fortemente critico sono state, infatti, le ministre pentastellate Elisabetta Trenta, Giulia Grillo e Barbara Lezzi. «Il volantino diffuso in occasione della festa dell’8 marzo dai giovani della Lega a Crotone - hanno sostenuto le tre ministre - è scioccante. Leggere che "offende la dignità delle donne chi ne rivendica l’autodeterminazione suscitando un atteggiamento rancoroso nei confronti dell’uomo" ci riporta indietro di decenni. Come donne di questo Governo esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione. Ci auguriamo e confidiamo che i vertici della Lega prendano quanto prima le distanze». Il che, come si è visto, è puntualmente avvenuto. Chi, invece, non ha dimostrato ripensamenti è stato Cerrelli.