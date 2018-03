Nei cespugli del Parco Ducale e tra i muri di piazzale Dalla Chiesa i nascondigli della droga

Un lungo "pellegrinaggio" nelle zone dello spaccio, guidati dal fiuto dell'unità cinofila arrivata da Bologna. Nuovi controlli anti-droga da parte dei carabinieri di Parma, che alla fine della serata di ieri hanno denunciato un 27enne tunisino, senza fissa dimora, disoccupato, che viale Mentana è stato trovato in possesso di 11,20 grammi di hashish, abilmente nascosti addosso, e un 23enne nigeriano, regolare ma senza fissa dimora in Italia, che all’interno del parco Ducale, alla vista della pattuglia, ha tentato di liberarsi di un sacchetto contenente 10,55 grammi di marijuana.

Nel corso del servizio sono stati ritrovati e sequestrati tra i cespugli del parco Ducale 27,77 grammi di marijuana. Al parco Falcone Borsellino invece sono spuntati 13,72 grammi di hashish e 80,21 di marijuana, in piazzale Dalla Chiesa 24 grammi di metanfetamina e 42,39 di marijuana nascosti in parte sotto una saracinesca in alluminio ed in parte nelle cavità ricavate dal muro adiacente le cabine telefoniche laterali al bar Europa. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Parma per detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente 3 cittadini extracomunitari fermati in piazzale della Pilotta e 4 italiani. Identificati 29 soggetti di cui 25 extracomunitari.