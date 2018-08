I carabinieri della Compagnia di Parma hanno arrestato due cittadini filippini, regolari e incensurati, trovati in possesso di una notevole sostanza di droga sintetica chiamata Shaboo. Una sostanza stupefacente diffusa negli ambienti degli immigrati orientali nel nostro paese. In particolare questo tipo di droga è diffuso fra i cittadini filippini come dimostra anche questo arresto avvenuto nella zona di via Cenni.