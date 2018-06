Inaugurato il Crédit Agricole Green Life

Crédit Agricole Green Life, la nuova Sede del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è stata inaugurata oggi dal presidente Ariberto Fassati e dal senior country officer di Crédit Agricole in Italia Giampiero Maioli, insieme al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, il dg di Bankitalia Salvatore Rossi e numerosi esponenti delle istituzioni e della società civile e imprenditoriale italiana. Crédit Agricole Green Life è un moderno centro polifunzionale destinato ad ospitare fino a 1.600 dipendenti. I nuovi edifici, completamente ecosostenibili, sono immersi nel verde e dotati delle più moderne tecnologie: 12mila mq complessivi distribuiti su più livelli per minimizzare la superficie edificata a vantaggio degli oltre 70mila metri quadrati di parco. La struttura ospita postazioni di lavoro disposte in open space multifunzionali, sale riunioni tecnologicamente evolute, una mensa aziendale da 450 posti e un rinnovato Auditorium da 400 sedute intitolato alla memoria del professor Carlo Gabbi, Presidente della Fondazione Cariparma dal 2005 al 2013. Per i vari ambienti il progetto ha introdotto il concetto di comfort sensoriale, che significa ottimizzazione della qualità degli spazi in termini igrotermici, acustici e illuminotecnici. La progettazione si è sviluppata nella direzione del “risparmio energetico”, inteso come contributo al miglioramento ambientale mediante utilizzo di sistemi e soluzioni innovative integrate dalla produzione in loco di energia da fonte rinnovabile (pannelli fotovoltaici su edifici e parcheggi, impianto geotermico con 88 sonde e un sistema di recupero delle acque grigie con fitodepurazione). Nella nuova Sede sono fortemente promosse le politiche di work life balance che favoriscono la conciliazione dei ritmi casa-lavoro e aumentano la soddisfazione dei dipendenti. Crédit Agricole Green Life promuove la diffusione della nuova filosofia lavorativa grazie allo smartworking: pc portatili e nuove tecnologie di comunicazione permettono ai dipendenti di lavorare da casa per due giorni a settimana fino ad un massimo di 8 giorni al mese. Attualmente ne usufruiscono oltre 900 risorse, pari al 55% della popolazione del Green Life.