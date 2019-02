Agugiaro&Figna lancia una linea di farine dedicata agli amanti della cucina

L'azienda molitoria Agugiaro&Figna Molini per la prima volta lancia una linea di farine completa destinata al retail. Oggi la presentazione a Milano (hashtag dell'iniziativa #ComeUnVeroProfessionista e #acasatua).

Agugiaro&Figna lancia una linea di farine completa: cinque diverse gamme per pizza e focaccia, pasta fresca, dolci e pane declinate in diciannove diverse referenze pensate per chi della cucina ne ha fatto una passione che porta sulla propria tavola eccellenza e qualità come un vero professionista.

@FOOD SPOT di Milano ha ospitato in prima assoluta la presentazione della linea, un viaggio nel mondo delle nuove referenze Agugiaro&Figna Molini attraverso un percorso multisensoriale diviso per aree tematiche guidate da ospiti d’eccezione: il Maestro Pasticcere Andrea “Strabba” Tamagnini, il Maestro Pizzaiolo Salvatore Santucci, il Maestro Panificatore Edoardo Corti e lo Chef Cesare Veronesi. Il laboratorio si è concluso con una speciale degustazione, lasciando al gusto il compito di riconoscere tutta la qualità e l’eccellenza dei prodotti realizzati con le farine Agugiaro&Figna.

Durante la conferenza sono intervenuti il presidente di Compagnia Generale Molini - società capogruppo - Giorgio Agugiaro, l’amministratore delegato di Agugiaro&Figna Molini Riccardo Agugiaro e Giovanni Taliana il responsabile Retail della nuova linea.