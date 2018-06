I carabinieri del Nucleo radiomobile di Fidenza hanno segnalato alla Procura dei minori quattro 16enni residenti in zona che hanno rubato alcuni capi di abbigliamento sportivo e calzature in un negozio. Per portare via la merce, il gruppetto ha staccato le etichette con il dispositivo antitaccheggio con una tenaglia. I ragazzi sono stati notati dal personale di vigilanza del negozio, che ha avvisato i carabinieri.

La refurtiva è stata restituita. I giovanissimi sono stati denunciati alla Procura dei minori (solo uno di loro ha precedenti specifici).