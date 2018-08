Incidente a Chiusa Ferranda: 7 feriti, fra loro tre bambini

Un incidente stradale è avvenuto a Chiusa Ferranda, sulla strada provinciale 12, attorno alle 17. Per cause in via di accertamento, si sono scontrate due auto. Il 118 ha inviato diversi mezzi, compreso l'elicottero del Maggiore. Ci sono 7 feriti: quattro adulti e tre bambini. Una donna è stata portata in gravi condizioni al Maggiore. Ferite di media gravità per gli altri adulti e per i minori coinvolti nell'incidente.

Sul fronte della viabilità si sono registrati forti disagi al traffico tra Fidenza e Soragna per diverse ore